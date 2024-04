Høyre og Frp ber justisministeren komme til Stortinget for å svare etter avsløringen om at UDI henlegger over tusen saker der asylsøkere mistenkes for juks.

Ifølge UDI henlegges sakene på grunn av mangel på kapasitet og for å kunne ta tak i de mer alvorlige sakene.

En norsk-eritreer som åpent støtter det eritreiske regimet han flyktet fra, fikk sin sak henlagt etter koden «ikke kapasitet», skrev NRK tirsdag.

Høyres innvandringspolitiske talsperson Mari Holm Lønseth sier til NRK at det må få konsekvenser for personer som gir uriktige opplysninger eller lyver for å få opphold i Norge og ber justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) komme på banen.

– Skal folk ha tillit til asylsystemet, kan ikke myndighetene se gjennom fingrene med juks. UDI må ha nok kapasitet til å ettergå asyljuks.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer også på avsløringene og vil ta opp saken i Stortinget.

– Når du får beskyttelse fra et regime som du åpenlyst støtter, og regjeringen henlegger saken, så er det ekstremt skadelig for norsk asylpolitikk, og en hån mot asylretten og alle eritreere som har flyktet av en grunn, sier Listhaug.

