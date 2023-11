To gutter på 15 og 16 år er pågrepet i Tyskland, mistenkt for planlegging og forberedelser til et terrorangrep.

Gutten på 15 år skal ha oppfordret til hellig krig mot Vesten og kunngjort at det ville komme et terrorangrep i Tyskland 1. desember. Han ble pågrepet i Ruhr-området.

– Planene virket konkrete, sier innenriksminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, ifølge BBC.

Reul sier videre at de mottok tips fra utlandet om et mulig angrep mot et julemarked.

Statsadvokatembetet i Leverkusen er imidlertid tilbakeholden med informasjon om saken grunnet alderen til den pågrepne.

BBC skriver at 16-åringen, en russisk statsborger, ble pågrepet i byen Wittstock/Dosse, nord for Berlin.

Det er pågrepet flere ekstreme islamister i Tyskland de siste ukene, og sikkerhetstjenestene antar et økt trusselnivå i landet for tiden, skriver kringkasteren ARD.

