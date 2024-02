Nye inflasjonstall i USA: – Dårlig nyhet for dem som ønsker lavere rente

Inflasjonen i USA svekkes langsommere enn ventet. Det vil også påvirke Norges Bank, påpeker sjeføkonom.

– Inflasjonen ble litt høyere enn ventet, både samlet og for kjerneinflasjonen. Nok en dårlig nyhet for dem som ønsker lavere rente, og amerikanere kan nå se langt etter rentekutt i mars, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Inflasjonen i USA i januar var på 3,1 prosent på årsbasis, det vil si litt høyere enn analytikernes forventning om 2,9 prosent.

Det betyr at inflasjonen falt igjen i januar, men ikke så mye som forventet, og ikke så mye som Biden-administrasjonen hadde håpet på. I desember lå inflasjonen på 3,4 prosent.

– Det vil også påvirke Norges Bank. Både fordi vi nå vil importere mer inflasjon til Norge og fordi sentralbanksjefen neppe setter ned renten før USA og Europa, sier Knudsen.

– Har stått stille lenge nå

Inflasjonen i USA er fortsatt høy, men likevel langt lavere enn da toppen ble nådd midt i 2022 med 9,1 prosent.

– Inflasjonen i USA har stått stille lenge nå. Dette er en ny påminnelse om at det ikke er så lett å gå ned den siste prosenten, og at rentekutt kan drøye en stund til, sier Knudsen.

Biden-administrasjonen i USA viser til at økonomien er i god form, og at inflasjonen har sunket kraftig det siste året og kommer stadig nærmere sentralbankens inflasjonsmål.

«No landing»

Men meningsmålingene viser at mange amerikanere fortsatt er oppgitt over høy inflasjon og over at prisene stadig er 19 prosent høyere enn da Joe Biden ble president i 2021.

– Vi ser stadig flere tegn på at økonomien gires opp igjen i USA, og det snakkes oftere og oftere om «no landing» i USA. «No landing» er altså at økonomien holder seg oppe, og at det tar tid før inflasjon og rentene kommer mer ned. Folk har nemlig fått reell lønnsvekst og bedre råd – og kan presse prisene opp igjen, sier sjeføkonomen.

– Vi kan heller ikke utelukke at det igjen blir et tema i Norge, og her hjemme er inflasjonen fortsatt betydelig høyere enn i USA og en del andre land.

NTB-AFP-AP