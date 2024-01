Norge skal delta i andre semifinale i årets Eurovision – sammen med den omstridte deltakeren Israel.

Det har kommet kraftige reaksjoner på at Israel får delta i Eurovision til tross for krigen i Gaza. Her hjemme har det vært protestaksjoner under delfinalene.

NRK melder at Norges artist skal i aksjon i semifinalen i Malmö torsdag 9. mai. Der deltar også Israel. Norge skal på scenen etter Nederland og før Latvia, som det fjerde siste landet i semifinalen.

(©NTB)