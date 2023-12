Popduoen Wham! har endelig klatret til topps på den britiske listen over mest spilte julelåter med «Last Christmas», 39 år etter at låten ble sluppet.

George Michaels og Andrew Ridgeleys «Last Christmas» strømmet for første gang ut av radioapparatene i desember 1984, men nådde ikke til topps på hitlistene det året.

Det gjorde derimot låten «Do They Know It’s Christmas?», som ble spilt inn av en rekke artister i fellesskap, til inntekt for sultrammede i Etiopia.

Begge de to låtene har siden vært faste innslag på radiostasjoner verden over rundt juletider, men det skulle gå hele 39 år før Wham! klatret helt til topps på den britiske topplisten over mest spilte julelåter, utarbeidet av Official Charts Company.

George Michael fikk ikke oppleve dette, han døde første juledag i 2016, 53 år gammel. Makkeren i Wham!, Andrew Ridgeley, gleder seg derimot stort.

– «Last Christmas» har endelig klatret til topps på den høyt verdsatte og ettertraktede listen over spilte julelåter, noe som alltid var hovedmålet, sier 60-åringen.

– George ville ha vært helt fra seg av glede, sier han.

Wham! ble oppløst bare to år etter at «Last Christmas» ble utgitt, men låten lever i høyeste grad videre.

(©NTB)