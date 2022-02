Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik presenterte nylig det foreløpige regnskapet for Farsund kommune for kommunestyret, som han beskriver som høyst foreløpig.

– I utgangspunktet hadde vi i opprinnelig budsjettert med et nullresultat, noe vi skal gjøre, og budsjettert med et netto driftsresultat på cirka åtte millioner. Nå kommer vi ut med et overskudd som er ganske mye høyere, og er på 40,8 millioner kroner, sier Manneråk Kongsvik.

Grunnen til at kommunen har kommet såpass godt ut er at de har hatt en del ting som de har hatt mindre utgifter på enn budsjettert.

Mindreforbruk og økte inntekter

For å forklare det gode resultatet trakk han blant annet frem investeringsregnskapet, hvor han trakk ut de ti største enkeltinvesteringene og sammenlignet med revidert budsjett. På disse investeringene har kommunen brukt til sammen cirka 55 millioner kroner, noe som er cirka ni millioner mindre enn budsjettert.

– Og så har vi hatt mer i inntekter. Hvis vi ser på eiendomsskatten, så har vi fått inn til sammen 38,87 millioner kroner, noe som er nesten to millioner kroner mer enn budsjettert. Det er spesielt på energianlegg, hvor vi har fått inn 1,5 million mer en budsjettert, sa Manneråk Kongsvik.

Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik orienterte kommunestyret om det foreløpige kommuneregnskapet for 2021. Foto: Olav Hoel

Og fortsatte:

– I likhet med de fleste andre kommunene, så har vi også fått inn mer i skatt og rammetilskudd. Vi fikk 290 millioner kroner i rammetilskudd mens vi i det opprinnelige budsjettet hadde budsjettert med 280,7 millioner. Selv om vi justerte opp budsjettet, har vi likevel fått 3,6 millioner mer enn vi hadde i det regulerte budsjettet.

Det samme bildet gjelder, ifølge rådmannen, også for skatt og inntektsutjevning.

– I tillegg fikk vi også noe mer statstilskudd og skjønnsmidler enn det vi hadde regnet med. Så til sammen på eiendomsskatt, rammetilskudd, skatt på inntekt og formue, inntektsutjevning og disse statstilskuddene og skjønnsmidlene fått nesten 681 millioner kroner. Det er 37 millioner mer enn det som var i det opprinnelige budsjettet. Det er derfor en viktig forklaring på at vi har kommet så godt ut, sier Manneråk Kongsvik.

Lavere strømkostnader

Også når det gjelder strøm, opplevde kommunen å bruke mindre enn budsjettert.

– Der vi har brukt 7,5 millioner. I det reviderte budsjettet hadde vi budsjettert med 9,3 millioner, så der har vi spart 1,8 millioner, sa Manneråk Kongsvik.

Han innrømmer at det kanskje er litt merkelig at kommunen har brukt mindre penger på strøm i 2021 når man vet hvordan strømprisene var på slutten av året.

– En av grunnen er at vi i oktober så at strømprisene ville øke slik at vi har redusert forbruket så mye som mulig. I tillegg er en god del av den strømmen kommunen kjøper inn på noe lengre kontrakter enn flytende pris. Dette gjør at den strømprisen vi betaler er en del lavere enn for de som kjøper strøm til flytende pris på det private markedet, sa Manneråk Kongsvik.

Videre opplyser han at de blant annet har brukt mindre penger på pensjon til Statens Pensjonskasse, samt mindre på reiser, kilometergodtgjørelse og skoleskyss enn det som var budsjettert.

Gjeld og disposisjonsfond

Når det gjelder gjelden, opplyser rådmannen at kommunen har en gjeld på rett under 2,1 milliarder, noe som er en liten økning fra 2020. Halvparten av gjelden er langsiktig gjeld, mens 909 millioner knyttet til pensjonsforpliktelser og 140 millioner er knyttet til kortsiktig gjeld. Videre er kommunens egenkapital foreløpig oppe i 931 millioner.

Med det overskuddet kommunen ligger an til å få for 2021, vil kommunen ha et disposisjonsfond etter avsetning på cirka 170 millioner kroner. Så sent som i 2016 var den samme summen på 43 millioner, noe som betyr en økning på 127 millioner løpet av de årene.

Fornøyde deltakere

Høyres Edmund Stave benyttet i etterkant av presentasjonen muligheten til å gi ros til rådmannen og hans stab.

– De holder budsjettene, og det er et veldig hyggelig overskudd, så ros for det. Så konstaterer jeg at vi kunne droppet hele eiendomsskatten og likevel kommet ut med et hyggelig overskudd, kommenterte Stave.

Ordfører Arnt Abrahamsen gleder seg over det foreløpige regnskapet, og er spent på å få se det endelige resultatet. Foto: Mona Wikøren

Selv om 2021-regnskapet kun er foreløpige tall, gleder også ordfører Arnt Abrahamsen seg over resultatet da han kommenterte det etter rådmannens presentasjon i kommunestyremøtet.

– Jeg vil si at det er veldig gledelig å se den budsjettdisiplinen som er der, hvordan de greier å holde budsjettet. Som politikere har vi strammet inn, og vært harde med mange. At enhetene greier å holde budsjettet selv om mange har opplevd kraftige kutt er veldig prisverdig. Det er stor honnør til dem for god budsjettkontroll, sa ordføreren.

Selv om han er spent på hva det endelige resultatet blir, viser han til at Farsund har en sunn kommuneøkonomi, noe han ønsker å ta vare på. For han mener man må være forberedt på dårligere tider, blant annet i forhold til renteøkninger.

– Vi har en tålig kontroll på gjelda vår, men vi vet at om ting slår til, så kan vi få en del store kostnader på investeringssiden. Det gjelder blant annet i Lundevågen med kaier, industriområdet og ellers i forhold til ting om skjer. Men så langt er det veldig bra, og jeg håper at dette skal være såpass forutsigbart nå at vi fortsatt kan opprettholde de gode tjenestene som leveres fra alle enhetene og ut til våre innbyggere, sa Abrahamsen.