Bekymret for barn og unge

Fylkesmannen i Agder ser det bekymringsfullt at barnevern får færre bekymringsmeldinger under koronautbruddet sammenliknet med normalt. Illustrasjonsfoto. Vis mer SCANSTOCKPHOTO

I regjeringens statusrapport fra 29. april om sårbare barn og unges tjenestetilbud under koronapandemien, fremkommer det at de ikke har fått tilbudet de har rett på under pandemiens første fase.