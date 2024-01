Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 16. januar, ifølge NTB:

Trump vinner i Iowa

USAs tidligere president Donald Trump sier at USA nå må stå samlet etter at han har vunnet republikanernes nominasjonsvalg i delstaten Iowa.

Ved 5.30-tiden i dag morges norsk tid var han ennå ikke formelt utropt som vinner, ettersom opptellingen fortsatt pågikk, men han ledet med stor margin over utfordrerne Ron DeSantis og Nikki Haley.

USAs president Joe Biden erkjenner at Trump nå er den soleklare motstanderen i presidentvalget.

Minst fire drept i iransk angrep i Irak

Fire sivile er drept i et rakettangrep som Den iranske Revolusjonsgarden rettet mot Arbil i Irak, opplyste lokale myndigheter i natt.

Den iranske Revolusjonsgarden hevder selv at det var mål den omtaler som «spionasjesentre» tilhørende Israel i Arbil, som ble angrepet. Israel har ikke kommentert opplysningene. USA fordømmer angrepet på det sterkeste.

Emmy-priser til «Succession» og «The Bear»

TV-serien «Succession», som delvis er innspilt i Norge, har fått den prestisjefylte Emmy-prisen for beste dramaserie for tredje gang. HBO-serien er tildelt til sammen seks priser i nattens utdeling.

Komedieserien «The Bear», som handler om en kokk som prøver å vende skuten for familiens sandwichbar i Chicago, har også vunnet seks Emmy-priser.

Seier og mål for Zuccarello i NHL-kamp 800

Mats Zuccarello spilte i natt norsk tid sin ishockeykamp nummer 800 i NHL. Han markerte milepælen med både scoring og assist da Minnesota Wild slo New York Islanders med 5–0.

Nordmannen åpnet jubileumsfesten med å sørge for 1–0 i powerplay etter drøye to minutter av første periode med et nydelig skudd plassert innerst i høyre hjørne. I andre periode hadde han assist på Wilds tredje mål, og fikk totalt 16 minutter og 12 sekunder på isen.

Nattens seier var en etterlengtet opptur for Minnesota Wild, som i forrige uke hadde fire tap på rad.

Ruud videre til 2. runde i Australian Open

Det norske tennisesset Casper Ruud er videre til annen runde i Grand Slam-turneringen Australian Open etter seier mot spanjolen Albert Ramos-Viñolas natt til i dag norsk tid.

Ruud vant kampen mot Ramos-Viñolas med settsifrene 6-1, 6-3, 6–1. Nordmannen er seedet som nummer elleve i turneringen og vant sin fjerde kamp på rad mot Ramos-Viñolas.

Neste hinder for Ruud er enten hjemmehåpet Max Purcell eller ungarske Máté Valkusz.

Vei åpnet etter kollisjon i Lillestrøm

De to lastebilene som kolliderte ved gjenvinningsstasjonen Roaf Berger i Lillestrøm kommune i går, er nå berget og tømt for gass. Sikkerhetsavstanden er opphevet og veien ble åpnet igjen etter midnatt.

Politiet meldte om ulykken klokken 19.25. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med inn- og utkjøring til gjenvinningsstasjonen Roaf Berger. En fører var fastklemt, men ble frigjort og ble ikke alvorlig skadd. Han ble kjørt til Ahus for sjekk, mens den andre sjåføren var uskadd.

Det lekket gass fra den ene lastebilen etter hendelsen, og derfor ble veien stengt og en sikkerhetssone på 100 meter opprettet.

(©NTB)