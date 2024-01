Store snømengder skaper også vanskeligheter for togene. Både Arendalsbanen og Vestfoldbanen er stengt.

Snømengdene på Sørlandet fører til at Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal er stengt. Bane Nor varsler en ny oppdatering tirsdag 2. januar klokken 4.30.

– Dette skyldes store snømengder. Det er fare for trefall grunnet tung snø på trær som ligger tett til banen, skriver Go-Ahead på sine nettsider.

Passasjerer som skal til Arendal, får taxi fra Kristiansand og Gjerstad. Men de som reiser lokalt mellom Arendal og Nelaug, må ordne seg selv, ifølge selskapet.

Vestfoldbanen er ifølge Bane Nor stengt mellom Stokke og Holmestrand. Et tog med 300 passasjerer ble stående bom fast ved Sem, ett stopp sør for Tønsberg.

– Det er så mye snø at en strømavtager på toget har falt ned, og det er ikke strøm på toget, sier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy til VG.

De reisende fraktes videre i buss. Mange passasjerer er også blitt stående fast i Tønsberg. Når problemene er løst, vet ingen foreløpig.

– Dette vil ta tid, er alt Bane Nor kan opplyse i en trafikkmelding.

Det er regiontog mellom Skien og Eidsvoll samt Vestfold- og Gardermobanen som blir rammet av disse problemene.

(©NTB)