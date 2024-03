Bønder kan komme til å måtte gjødsle tidligere på høsten når regjeringen nå har foreslått nye regler. Det kommer også en grense for fosformengde.

Forslaget til nytt gjødselregelverk ble sendt på høring onsdag. Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) venter kritikk både fra bøndene og miljøbevegelsen.

– Jeg tenker det kommer kritikk fra begge kanter, og at jeg tar det som et greit tegn, sier han til NTB.

– Når jeg kommer hjem til Rogaland, blir jeg neppe møtt med flagg og jubel, men jeg tror de vil være glad for at jeg har trukket en konklusjon. Og at det er til å leve med, og at de derfor heller ikke stiller opp med høygafler når jeg kommer hjem til Jæren, sier landbruksministeren.

Ikke helt som anbefalt

Pollestad medgir at løsningen regjeringen legger fram er et godt stykke unna det Miljødirektoratet har anbefalt.

– Det er en klassisk avveining mellom miljø og matproduksjon. Vi har landet på en løsning som jeg mener vil gjøre at du får mindre avrenning av fosfor til vassdrag. Du får mindre klimagassutslipp, men du greier å opprettholde landbruksproduksjonen, sier han.

Fosforgrense

Det foreslås en overgang fra minstekrav om areal for spredning av husdyrgjødsel til en fosforgrense som skal gjelde felles for alle gjødsellag. Grensen er strammet inn til et nivå som ligger nær det som er typisk behov og opptak i avlinger, ifølge regjeringen.

– Regelverket så langt har ført til at fosfornivået i jord og vann har steget i store deler av jordbruksområdene i Norge. For mye fosfor gir algevekst, og vi har ikke nådd målene for vannkvalitet og vannmiljø. Det nye regelverket vil kunne stoppe denne negative utviklingen og bidra til at vi når vannmiljømålene på sikt, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Unntak for nord og høyereliggende strøk

Forslaget innebærer tidligere spredningsfrist på høsten, i hovedsak 1. september, med krav om å høste eller etablere plantevekst etter siste spredning.

For å unngå at de nye reglene får uforholdsmessig store konsekvenser går regjeringen inn for en mulighet til å gi forlenget spredningsfrist for gårder i Nord-Norge og i høyereliggende områder, der våren er særlig sein og kort.

Endringene i regelverket foreslås innført over en periode på åtte år, og det er ifølge regjeringen altså tatt hensyn til regionale forskjeller.

Høringsfristen er 20. juni.