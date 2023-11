En person er pågrepet etter at en bil forsøkte å stikke av fra en politikontroll i Kristiansand natt til torsdag.

Ved 2.30-tiden forsøkte en bilfører å unndra seg kontroll i Søgne. Det endte med det politiet omtaler som «en forfølgelse rundt på diverse veier» før bilen ble funnet parkert litt bortgjemt.

– Godt politiarbeid av patruljene medførte funn av en person som knyttes til kjøringen, skriver Agder politidistrikt på X.

Politiet opplyser at det er mistanke om ruskjøring og at blodprøve vil bli sikret. Vedkommende vil bli anmeldt for flere brudd på vegtrafikkloven og har fått førerkortet beslaglagt.

(©NTB)