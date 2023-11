Lørdagens oppgjør mellom Start og Bryne i opprykkskvalifiseringen til Eliteserien ble ikke spilt på grunn av baneforholdene.

Det skriver Start i en melding på X/Twitter.

– Dommeren bestemte at banen var farlig for spillerne. Vi har folk som er ansvarlige for banen. Vi får bare legge oss flate. Det er klart det handler om økonomi. Det er noen titalls tusen det koster. Det er problematisk, sier Starts sportssjef Magni Fannberg Magnússon til Fædrelandsvennen.

Hovedtrener Sindre Tjelmeland forteller til lokalavisen at klubben er i dialog med Norges Fotballforbund.

– Det er kjedelig. Vi var inne hos dommeren, og det kom sterke anbefalinger fra medisinsk rundt spillerne. Det er vanskelig å argumentere imot, og vi må godta det, sier Tjelmeland.

– Jeg har ikke hørt så mye om alternativene, men jeg har hørt at det skal komme noe relativt raskt. Det er dialog med NFF, legger han til.

Kampen skulle hatt avspark klokken 19.00. Vinneren av oppgjøret skal etter planen fortsette opprykkskvalifiseringen mot Kristiansund førstkommende onsdag.

