Like over klokken 22 lørdag kveld meldte politiet i Agder på X/Twitter at en bilfører mistenkes for kjøring i påvirket tilstand i Kvinesdal.

- Vedkommende tas med til legevakt for nødvendige prøver. Førerkortet beslaglegges og sak opprettes, skriver politiet i Agder på X/Twitter.