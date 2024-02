Motegiganten Zalando fjerner villedende klima- og miljøpåstander fra nettsiden sin i hele EU/EØS-området.

Zalando er en av de største aktørene i Europa innen mote og tekstil. I flere år har selskapet brukt ulike klima- og miljøpåstander i sin markedsføring.

Forbrukertilsynet skriver i en pressemelding at disse påstandene har etterlatt et villedende inntrykk av at mange av Zalandos produkter ikke har negativ påvirkning på miljøet, eller at produktene har mindre negativ påvirkning enn tilsvarende produkter.

På grunn av dette tok Forbrukertilsynet initiativ til en felles, europeisk tilsynssak på EU-nivå. Konklusjonen var at Zalandos påstander om klima- og miljøfordeler var villedende og derfor forbudt.

– Det næringsdrivende påstår i markedsføringen, må de alltid ha solid dokumentasjon for. Her er det spesielt viktig at næringsdrivende ikke blander sammen sertifiseringsordninger med påstander om klima- og miljøfordeler. Det at noe er sertifisert, er ikke alltid dokumentasjon for at noe er bedre for miljøet. Denne dokumentasjonen må selskapet i så fall ha i tillegg, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Zalando har forpliktet seg til å gjøre flere endringer for å fjerne den villedende markedsføringen. Disse skal være gjennomført innen 15. april 2024.

(©NTB)