40 år med trykking

Snartrykk har i disse dager holdt det gående i 40 år. Victor Willumsen har jobbet i bedriften alle disse år, mens sønnen, Tore, har jobbet i Snartrykk siden 1989. Vis mer Lars Erik Larsen

I desember 1979 valgte Victor Willumsen å si opp jobben sin i Farsunds Avis for å satse på Snartrykk. Snart 40 år senere er det fortsatt full aktivitet i bedriften.

– Det er klart at jeg er stolt over at bedriften snart har holdt det gående i 40 år, sier Willumsen.

Ifølge mannen bak Snartrykk er den offisielle datoen for oppstart 1. mars 1980.