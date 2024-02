Nylig ble det kjent at Spesialenheten for politisaker har besluttet å etterforske hvor vidt tidligere lensmann og politistasjonssjef Asbjørn Skåland i Flekkefjord og Kvinesdal har gjort noe straffbart, etter at han skal ha drevet med næringsutvikling bak politimesterens rygg.

Sammen med en politikollega skal den tidligere lensmannen, som gikk av med pensjon ved årsskiftet, ha drevet med «storstilt eiendomsutvikling» på det lokale næringsområdet Trøngsla i Flekkefjord. Det skal Skåland ha gjort uten å ha fått nødvendige tillatelser fra sin overordnede, politimesteren i Agder.

Spesialenheten har nå ifølge avisen Agder vurdert politikollegaen opp mot regler for polititjenestemenn.

Rune Fossum i Spesialenheten uttaler til avisen Agder at politiet ikke iverksetter etterforskning av vedkommende.

Ifølge Fossum er det ikke holdepunkter i saken for at biervervet var utført i strid/konflikt med tjenestepersonens stilling i politiet.

- Etter dette var det ikke sannsynlig at tjenestepersonen grovt hadde brutt en tjenesteplikt, sier han til Agder.