En kvinne døde om bord på et charterfly som fredag skulle fly fra Kjevik til Gran Canaria.

Det skriver Fædrelandsvennen.

Fredag ble det opplyst at flyet måtte nødlande i London, og at dette skyldtes en syk passasjer. Lørdag bekrefter operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt overfor avisen at passasjeren døde.

Den avdøde er en kvinne i 50-årene fra Kristiansand.

– Vi har fått beskjed fra Kripos, som er rutine i slike saker, og varslet de pårørende om dødsfallet, opplyser operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.