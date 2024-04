Politiet på stedet i Arendal der kvinnen ble funnet skadd tirsdag morgen. Foto: Elisbeth Grosvold / NTB

Det var en svensk kvinne i 30-årene som ble drept på et apotek i Arendal tirsdag morgen. Etter to døgn er fortsatt ingen pågrepet i saken.

Det var ved 9.30-tiden tirsdag morgen at politi og ambulanse rykket ut til Boots Apotek i Arendal sentrum etter melding om en skadd kvinne, som kort tid senere døde. Kvinnen var ansatt på apoteket.

Pårørende er informert om at politiet går ut med opplysningene om den avdøde. Selv om hun var svensk statsborger, var kvinnen bosatt i en kommune øst i Agder. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen ble drept.

Politiet vil ikke si noe om hva slags skader kvinnen var påført av hensyn til etterforskningen, men ifølge det Agderposten kjenner til, ble kvinnen knivdrept.

Politiet er svært tilbakeholdne med informasjon i saken.

– Å gå ut med detaljer nå vil være direkte skadelig for etterforskningen, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt til NTB.

– Vi har innhentet mye etterforskningsmateriale som vi skal gjennomgå. Vi har snakket med vitner, innhentet videomateriale og gjennomført tekniske undersøkelser på åstedet, sier hun.

– Vi kan ikke si noe mer da det vil svekke bevisverdien, legger hun til.

Det inkluderer informasjon om dødsårsak og eventuelle beslag.

Politiet etterforsker fortsatt saken med full styrke. Bruvoll bekrefter at ingen er mistenkt i saken på nåværende tidspunkt. Hun framholder at politiet ikke kan utelukke at den svenske kvinnen var et tilfeldig offer.

– Den teorien er verken styrket eller svekket, sier politiadvokaten.

Agder politidistrikt har hevet beredskapen som følge av at de ikke vet hvem gjerningspersonen er. Politiet har styrket sin tilstedeværelse i Arendal etter drapet og er bevæpnet. Torsdag morgen holdt de vakt da barna i sørlandsbyen gikk til skolen.

– Vi har begrenset grunnlag for å vurdere faren for publikum, men etterforskningen pågår for fullt, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder-politiet til NTB torsdag formiddag.

– Vi ber befolkningen om å følge med og ha lav terskel for å ta kontakt med politiet. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon, tilføyer han overfor Agderposten.

Politiadvokat Vanja Bruvoll og stabssjef Vidar Arnesen på en pressekonferanse onsdag i forbindelse med drapet i Arendal. Politiet er svært tilbakeholdne med informasjon av hensyn til etterforskningen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Politiet har startet drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død utenfor Boots apotek i Arendal sentrum tirsdag morgen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB