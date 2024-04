Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har startet etterforskning etter bombetruslene mot Stortinget onsdag.

– Vi har startet etterforskning i forbindelse med trusler mot Stortinget og samarbeider tett med Oslo politidistrikt, bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i PST overfor NRK.

Han bekrefter samme opplysning overfor NTB, men har foreløpig ingen ytterligere kommentarer i forbindelse med saken.

Stortinget ble sperret av onsdag morgen etter at det ble framsatt to bombetrusler mot nasjonalforsamlingen tirsdag kveld.

To ulike trusler

Trusselsituasjonen førte til at alle inngangene til Stortinget ble stengt, kvartalet rundt bygget ble sperret, og det var tungt væpnet politi i området.

Spørretimen i Stortinget ble gjennomført som vanlig under politiaksjonen.

Ifølge politiet kan det se ut til at det er to forskjellige trusler og to forskjellige trusselutøvere. De vet hvem som har framsatt den ene trusselen, men vet ikke om det er samme person som har fremsatt den andre.

Kan ha vært meme

Martin Strand, som er leder for felles enhet for operativ ledelse i Oslo-politiet, bekrefter overfor TV 2 at det var en melding på nettforumet 4Chan som utløste aksjonen. Det hadde også kommet en trussel på epost, men den var allerede vurdert som ikke reell tirsdag kveld.

– Når du bare leser den meldingen, høres det ganske voldsomt ut. Vi kjenner litt til det nettstedet og hva som ligger rundt, og så fikk vi tidsfaktoren i tillegg, sier Strand.

Statsviter Øystein Bugge Solheim ved Institutt for samfunnsforskning sier til samme mediehus at han også kjenner igjen formatet med trusler på nettforumet. Tidligere har terrorister og voldelige blitt inspirert på forumet og varslet sine handlinger der.

– Den aktuelle posten på 4Chan refererer til noe som har vært et meme tidligere. Men det er klart at PST har vurdert dette til å være alvorlig, så da må man stole på deres vurdering, sier Solheim til mediehuset.

Sperringene ved Stortinget ble opphevet tidlig onsdag ettermiddag.