Muren raste

Storgaten har vært stengt siden tirsdag morgen som følge av at en mur raste ut i veien. Vis mer Bjørn Hoel

Storgaten ble holdt stengt i to uker i sommer som følge av frykt for at en mur ville rase. Flere måneder senere ble den stengt igjen, fordi muren har rast.