– Forferdelig at noe sånn kan skje

– Jeg vil be klubbmedlemmene om å ha øyne og ører åpne. Det skal være kort vei fra noen merker at noe ikke er som det skal, og til ledelsen får høre om det, sier daglig leder i Lyngdal IL, Roger Abusland.

Daglig leder i Lyngdal IL, Roger Abusland, reagerer sterkt på det som skal ha skjedd. – Det er forferdelig at sånn kan skje, sier han etter at det mandag ettermiddag ble kjent at en trener i klubben er siktet for seksuelle overgrep.