En Hamas-representant sier at gruppa ikke er villig til å gi Israel flere innrømmelser for å komme fram til en våpenhvileavtale.

Hamas opplyste mandag at de hadde sagt ja til et våpenhvileforslag fra Egypt og Qatar, men dette ble tvert avvist av Israel, som siden har trappet opp angrepene mot Rafah og gått inn.

Izzar El-Reshiq i Hamas' politbyrå sier til Reuters at gruppa ikke vil strekke seg lenger enn den gjorde i våpenhvileforslaget den godkjente tidligere, som også ville ha ført til løslatelse av israelske gisler på Gazastripen og palestinske kvinner og barn i Israel.

– Israel er ikke seriøse når det kommer til å inngå en avtale, og de bruker forhandlingene som et dekke for å invadere Rafah og okkupere grenseovergangen, sier El-Reshiq.

Representanter for Hamas, Israel, USA og Qatar er i Kairo for forhandlinger om en ny avtale. Israel har ikke umiddelbart kommentert El-Reshiqs utspill.

USA sa tirsdag at Hamas hadde justert sitt våpenhvileforslag, og at endringene kunne føre til at partene løste flokene som gjenstår.

Senere sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at partene ikke er så langt unna hverandre.

– Vi tror det finnes et veikart mot en avtale. De to sidene er nære nok til at de bør gjøre det de kan for å inngå en avtale, sa Sullivan.

USA forsøker å presse Israel til å ikke gjennomføre en varslet storskala bakkeinvasjon av Rafah, der mer enn 1 million palestinere søker tilflukt. Amerikanerne har holdt igjen bombeleveranser, og president Joe Biden advarte onsdag om at våpenforsendelser vil bli stanset om Israel gjennomfører aksjonen.