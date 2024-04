Mannen som i lagmannsretten ble frikjent for drapet på Birgitte Tengs, har fått avslag på kravet om forskudd på erstatning.

– Vi framsatte et nøkternt krav for å hjelpe en mann i en akutt økonomisk situasjon, sier advokat Stian Bråstein til Dagbladet.

Han var en av forsvarerne til den nå frikjente mannen som var tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. I tingretten ble han dømt for drapet, men i lagmannsretten ble han i desember 2023 frikjent.

I etterkant av frifinnelsen har mannen fremmet et erstatningskrav, blant annet for belastningen han har opplevd og tap av framtidig inntekt. Det ble også krevd to millioner kroner i forskudd på erstatning.

Advokat Bråstein opplyser til Dagbladet at Sivilrettsforvaltningen har avslått kravet om forskudd.

– Han er i en fortvilet økonomisk situasjon på grunn av saken og nærmere to og et halvt år uten inntekt. Å ikke betale ut et forskudd i denne saken, er ikke likhet for loven etter mitt syn, slår Bråstein fast.

Han trekker paralleller til Baneheia-saken, der frikjente Viggo Kristiansen fikk forskuddsbetalt deler av sitt erstatningskrav.

I avslaget fra Sivilrettsforvaltningen står det ifølge Dagbladet at det ikke betales ut forskudd. Det påpekes også at Baneheia-saken var et unntak.

