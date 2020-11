Ønsker forsknings- og utviklingssenter på Lista

Lista renewable energy park AS har store planer for området sitt på Lista - med eller uten batterifabrikketablering. Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, støtter planene om et forsknings- og utviklingssenter. Vis mer LREP/Erling Slyngstad-Hægeland

Lista renewable energy park AS er sikre på at det blir en eller annen energikrevende etablering på Lista. Derfor jobbes det nå mot et senter for forskning, utvikling og innovasjon.