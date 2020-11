– Kunne risikert totalkollaps

Kommuneoverlege Henriette Pettersen i Lyngdal ber innbyggerne fortsatt være forsiktig, selv om hun anser det siste store smitteutbruddet i kommunen som over. Vis mer Torrey Enoksen

Kommuneoverlege Henriette Pettersen er sjeleglad for at man gikk massivt ut og testet over 680 lyngdøler umiddelbart etter smitteutbruddet i en rumensk menighet.