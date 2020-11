Foreslår stor fest for alle

Øystein Bekkevold (Rødt) mener alle trenger noe å glede seg til - og dette kan være en stor fest for alle i kommunen neste høst. Vis mer Mona Wikøren

– Jeg vil at kommunestyret rett og slett bestemmer at til høsten 2021 så skal vi feire at kampen mot Covid er vunnet!