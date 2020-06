Kjørt til legevakt etter trafikkuhell

Vis mer

Nødetatene rykket ut til Bringsjord i Lyngdal etter melding om trafikkulykke på E39.

– Trailer og personbil har kjørt i hverandre i forbindelse med at bil skulle svinge, skriver politiet på Twitter.

Innsatsleder Hanne Rom Havaas sier til Lister at lastebilen har kjørt i personbilen.

– Bilen skulle ned mot Breiva og så har det kommet en lastebil bak som ikke har klart å stoppe.

Havaas sier videre at det ikke er noen skadet etter hendelsen, men at kvinnen som kjørte personbilen blir kjørt til legevakt for sjekk.

– Det blir ikke politisak ut av dette, opplyser hun.

Det er ikke lenger trafikale problemer etter trafikkuhellet.