Knep ni fartssyndere på omkjøringsvei

Utrykningspolitiet (UP) hadde fartskontroll på omkjøringsveien til E 39 i Kvinesdal fredag kveld.

Kontrollen fant sted i 60-sonen på Egelandssletta, på fylkesvei 465.

Politiet opplyser at ni bilførere ble tatt for å kjøre for fort. Samtlige fikk forenklede forelegg.

Høyeste hastighet var 85 kilometer i timen. Grensen for å miste førerkortet i en 60-sone er 86 kilometer i timen.