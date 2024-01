Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er rystet over at vi har så mange drap i Norge i år. Hun sier regjeringen skal ta grep i år.

– Det er rystende at vi allerede 24. januar har mistet så mange personer til drap. Mange av dem ser ut til å være knyttet til familievold og partnervold, sier justisministeren til NTB.

Det er startet drapsetterforskning i sju saker i år, og det er i alt ti ofre. I fjor var det 38 ofre i 35 drapssaker. Det er det høyeste på ti år, og rundt halvparten var partnerdrap.

Sist av drapssakene i år, er saken i Skogbygda i Nes, der fire ble funnet døde og politiet tror en far drepte sine to døtre og et barnebarn før han tok sitt eget liv.

Justisministeren sier at hun ser alvorlig på de mange drapssakene hittil i år.

– Jeg tar det på dypt alvor, men det er for tidlig å si hva som er årsaken om det er mulig å finne noen sammenheng i det som har skjedd, sier Mehl.

Lover grep

Hun sier at tankene først og fremst går til de pårørende. Mehl sier politiet må få etterforsket sakene, og er glad for at de fleste drapssaker i Norge blir oppklart, men varsler og grep fra regjeringen:

* Loven er allerede endret så flere kan få omvendt voldsalarm. Politiet jobber med å få innført det i praksis. Mehl håper de kan få det til før påske, men iallfall til sommeren.

* En kommisjon for å se på familievold- og partnerdrap.

* Mehl lover at regjeringen i år skal styrke etterforskningen av voldssaker.

* Samtidig sier hun at regjeringen skal fortsette å jobbe for å gi politiet mer handlingsrom i budsjettet.

Kommisjonen som skal se på familievold- og partnerdrap er etterlengtet. Mehl sier arbeidet tar tid fordi lover må endres så kommisjonen kan få opplysninger som er sensitiv informasjon.

– Skal bli oppdaget

– Det blir viktig å få gått i dybden på årsakene til hva som har skjedd. Jeg tror det blir et veldig viktig skritt, sier Mehl.

Når det gjelder styrkingen av etterforskningsbiten, poengterer Mehl at de fleste drapssaker blir oppklart, men at det er behov for å styrke etterforskning av vold.

– Det er viktig både for at ofre skal bli tatt på alvor og at risikoen for å bli oppdaget skal være høy hvis man begår slik kriminalitet, sier Mehl.

Hun legger til at regjeringen i desember la fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Den er finansiert på budsjettet for i år.

– Den inneholder mange tiltak under ni forskjellige departementer. For å forebygge og stoppe vold, må man komme inn tidlig, sier Mehl.

