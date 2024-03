Kongens livlege opplyser at kong Harald er i bedring, og at han fortsatt er under behandling på sykehuset i Malaysia.

Kongehuset opplyser videre at kong Harald vil være på sykehuset i et par dager til, og at han er godt ivaretatt.

– Det tas sikte på at kongen kan reise hjem med fly om noen dager. Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Kong Harald og dronning Sonja er for tiden på privat ferie på Langkawi, som er en øygruppe i Andamanhavet, rundt 30 kilometer utenfor det malaysiske fastlandet.

Det var tirsdag ettermiddag at Slottet sendte ut en pressemelding om at kongen var innlagt på sykehus i Malaysia. Årsaken er en infeksjon, ifølge Kongehuset.

Kongens livlege er på plass på feriestedet Langkawi i Malaysia, der sykehuset ligger. En rådgiver fra Den norske ambassaden i Kuala Lumpur har også reist dit.

– Det er godt å høre at kongen vår er i bedring, og jeg er glad for at han kan reise hjem om noen dager, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Tidligere i vinter var kong Harald sykmeldt i en periode med en luftveisinfeksjon. Det siste året har også bydd på noen sykdomsperioder for kongen, og han har vært sykmeldt med infeksjoner og koronasykdom. I fjor sommer var han innlagt på Rikshospitalet i én uke.

I kongens fravær er det kronprins Haakon som er regent i Norge. Han ankom sammen med kronprinsessen Finse på Hardangervidda onsdag. Der følger de en stor Røde Kors-øvelse.