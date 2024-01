En mann er svindlet for opptil 30.000 kroner etter å ha fått melding fra «posten» om at de ikke fant postkassen hans.

Det skriver politiet i Agder.

– Melding om at person har fått melding fra Posten om at man ikke finner postkassen. Bedt om å melde adresseendring som kostet 29 kroner. Dette ble gjort, og melder ble svindlet for mellom 20.000 og 30.000 kroner, skriver politiet.

– Dette er bedrageri, slår de fast.

(©NTB)