To rettspsykiatere skal vurdere den psykiske helsen til mannen i 60-årene som er siktet for drapet Miriam Daniela Ayres Cea (35) i Arendal for tre uker siden.

Den siktede har fremdeles ikke ønsket å la seg avhøre av politiet, sier påtaleansvarlig Vanja Bruvoll overfor Agderposten.

I en kjennelse fra Agder lagmannsrett kom det fram at en sakkyndig har foretatt en foreløpig vurdering av mannens psykiske helse. På spørsmål om hva politiet mener om siktedes tilregnelighet, sier Bruvoll at Agder tingrett nå har gitt mandat til to rettspsykiatere.

– De skal vurdere siktedes tilregnelighet. Rapport om dette kommer som regel seks til åtte uker etter at mandatet er gitt, legger hun til.

Tirsdag morgen 2. april ble 35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea funnet hardt skadd utenfor apoteket der hun jobbet i Arendal sentrum. Kort tid etter ble hun erklært død, og den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at hun ble drept med kniv.

(©NTB)