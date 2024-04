Bistandsadvokat Brynjar Meling ber om at Viggo Kristiansen ikke blir fotografert i forbindelse med at han tirsdag skal vitne i Baneheia-saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Viggo Kristiansen (44) ber pressen respektere hans ønske om ikke å bli fotografert i forbindelse med at han tirsdag skal vitne i Baneheia-saken.

Kristiansen opplever det som belastende på nytt å bli anklaget for overgrep og drap i Baneheia for snart 24 år siden, og hans oppmøte i den gjenåpnede saken mot Jan Helge Andersen (43) er «i seg selv en belastning». Det skriver bistandsadvokat Brynjar Meling i en pressemelding mandag.

– Basert på dette anmodes pressen om å ta sin del av ansvaret for at saken gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for Kristiansen, ved å unnlate å fotografere og publisere bilder av ham i forbindelse med saken, skriver Meling.

Viggo Kristiansen har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Påtalemyndigheten mener nå Andersen var alene om å voldta og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).