Hvorvidt MC-klubben Satudarah skal være forbudt i Norge eller ikke, skal nå avgjøres i den øverste domstolen.

Det har Høyesteretts ankeutvalget besluttet, opplyser domstolen på sine nettsider mandag.

Borgarting lagmannsrett besluttet i januar at MC-klubben kan forbys og at medlemmer kan straffes for deltakelse. De begrunnet forbudet med at det er nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet.

Da saken var oppe i Oslo tingrett i mai i fjor, konkluderte Oslo tingrett med at MC-klubben fortsatt kunne være tillatt i Norge. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, som altså kom til motsatt konklusjon.

«Samlet, og sett i lys av den fryktkapitalen Satudarah har i Norge og internasjonalt, og behovet for å bekjempe alvorlig kriminalitet, mener lagmannsretten at forbudet er nødvendig i et demokratisk samfunn», het det i kjennelsen.

Statsadvokaten og politiet tok i fjor saken til retten for å forby klubben, som de mener har som hovedformål å bedrive kriminalitet. I juni i fjor hevdet Satudarah at de legger ned virksomheten i Norge.

Saken er ennå ikke berammet for behandling i Høyesterett.

(©NTB)