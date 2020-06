Toni Helvig reagerer på at dette hullet ikke ble reparert raskt da han meldte fra om det onsdag morgen. (Bildet er tatt fredag formiddag). Vis mer Olav Hoel

– Får i beste fall et stygt beinbrudd

Toni Helvig reagerer sterkt på at det fredag formiddag fremdeles, to døgn etter at han meldte fra, ikke var gjort noe med et synkehull i asfalten i gangveien mellom båthavna og parkeringsplassen på Verven i Farsund.

– Onsdag, da jeg kom ned dit klokken 9.30 om morgenen, holdt vi på å snuble i hullet. Jeg ringte derfor med en gang servicetorget som sa at de skulle sende en e-post til Sten Otto Tjørve på teknisk og gi beskjed, ettersom han satt i et møte. Jeg ringte også og varslet havnefogden og sendte ham bilder. Han skulle ordne dette med en gang, sier Helvig.

– Et par timer senere kom vi tilbake, og da hadde det fortsatt ikke skjedd noe, så da ringte jeg igjen servicekontoret og fikk snakke med Tjørve som sa han skulle se på dette med en gang. Også havnefogden bestilte en hurtig reparasjon av Tjørve da jeg snakket med ham om det to timer før, forteller Helvig.

– Ryster meg

Da Lister24 var på den mye brukte gjestehavnen fredag formiddag, var det det fremdeles ikke gjort noe.

– Jeg har derfor lagt en sokk ned i hullet for at folk ikke skal skade seg. Det ryster meg at teknisk ikke har lært etter den stygge ulykken vi nettopp hadde med huskestativet i Kjørestad. Jeg synes det er kritikkverdig at de tør å gamble med folks helse på denne måten, sier Helvig.

Det ryster meg at teknisk ikke har lært etter den stygge ulykken vi nettopp hadde med huskestativet i Kjørestad.

Han viser til at både turister og folk i alle aldre ferdes her til og fra båter, og frykter en ny alvorlig ulykke, kort tid etter ulykken på lekeplassen i Kjørestad hvor en 12 år gammel gutt ble alvorlig skadet da han fikk et lekestativ over seg.

– Snubler man i dette hullet, får man i beste fall et stygt beinbrudd. Nå har vi akkurat hatt en stygg ulykke på kommunal grunn hvor det kom frem i kommunestyret at teknisk ikke hadde gjort jobben sin. Da synes jeg det er kritikkverdig at de ikke kommer og gjør noe med dette hullet umiddelbart før det skjer en ny alvorlig ulykke. Som lokalpolitiker kommer jeg til å følge opp dette over sommeren, sier Helvig, som sitter i kommunestyret og levekårsutvalget, hvor han representerer Høyre.

– Fikset før helgen

Ifølge enhetsleder Sten Otto Tjørve i teknisk drift i Farsund kommune skal hullet i asfalten ha blitt lappet sammen før helgen.

– Men for sikkerhets skyld har jeg sendt ut folk for å sjekke at dette er blitt gjort og om de har tatt riktig hull. Dersom hullet ikke er tatt, så skal vi få gjort noe med det så fort som mulig, sier Tjørve.

– Helvig mener det tok for lang tid før det ble gjort noe. Hva kan du si om dette?

– Vi gjør så godt vi kan, men vi har dessverre ikke alltid mulighet til å være på plass med en gang. Normalt har vi folk ute en gang i uken for å reparere hull i asfalten, med mindre det er noe ekstraordinært, sier Tjørve.

