Ønsker flere fotgjengerfelt

Ved avkjørselen til Røde Kors-huset langs Agnefestveien i Lyngdal er det to fartshumper. Kristin Opsahl mener at en av dem bør merkes som fotgjengerfelt. Vis mer Torrey Enoksen

Mange barn og unge krysser Agnefestveien for å komme til skole og stadion like ved Røde Kors-huset. Her er det fartshumper. Kristin Opsahl mener noen av humpene må merkes som fotgjengerovergang.