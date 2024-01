Flere må vente med å gravlegge sine nærmeste. I Arendal og Grimstad er det avlyste begravelser på grunn av de store snømengdene.

Fem begravelser er utsatt i Arendal og én i Tvedestrand. Snøen skaper dermed ikke bare problemer for de levende.

Prost i Dypvåg kirke i Tvedestrand, Ragnhild Floberg, sier til Agderposten at hun aldri har vært borti noe lignende, og at de prøvde alt de kunne å få begravelsen gjennomført.

– De som jobber der, gjorde en kjempeinnsats i går for å prøve å få det klart. Men de trakk nok et lettelsens sukk da begravelsen ble avlyst, for dette hadde blitt strabasiøst, forteller Floberg til avisen.

I Arendal har de pårørende fått tilbud om å ha en seremoni i kirken, men å utsette selve begravelsen.

