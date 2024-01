15 ganger ble medier felt av PFU i fjor for ikke å ha tatt tilstrekkelig hensyn til konsekvensene omtale kan ha for barn.

Det er ny rekord i antall fellelser på dette punktet (4.8) i Vær varsom-plakaten. Her heter det at mediene må ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.

I januar i fjor ble åtte aviser felt for å ha viderebrakt navn og bilde på et barn som var meldt savnet. Informasjonen var delt av politiet i samråd med foresatte, men Pressens Faglige Utvalg påpeker at mediene har et selvstendig ansvar for å vurdere hvilken belastning det er for barnet å bli identifisert, både på kort og lang sikt.

Blant fellelsene er dessuten flere saker som gjelder hendelser og klanderverdige forhold i skolen.

– Et ganske normalt år

Det ble registrert 696 klager i fjor og av disse fikk 277 full behandling i PFU. Det er en oppgang fra 227 året før. Utvalget konkluderte med brudd på god presseskikk i 96 av sakene.

– 2023 er egentlig et ganske normalt år når det gjelder brudd og frifinnelser, sa PFU-leder Anne Weider Aasen da hun la fram statistikken

De punktene mediene oftest blir felt for, er 3.2, som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger, og 4.14, som gjelder samtidig imøtegåelse.

Masseklage

En årsak til den kraftige økningen i antall fellelser i PFU, er en masseklage mot 32 Amedia-aviser som hadde publisert samme artikkel. Det var en reportasje fra Nidaros om en kvinne som brøt ut av Jehovas vitner og også brøt med familien. Avisene ble felt fordi familien ikke ble kontaktet for å kunne gi tilsvar.

NRK er det mediet som ble felt flest ganger (5) og er også det mediet som har fått flest klager (17). TV 2 er mediet med nest flest klager – 13 stykk – og ble felt tre ganger. Også Document.no og Oppland Arbeiderblad er felt tre ganger.

(©NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve)