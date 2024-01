Det kalde vinterværet har ifølge Lyngdals Avis ført til at redningsskøyta RS «Erling Skjalgsson», som til vanlig ligger ligger til kai på Farøy i Farsund, har lagt til kai i Korshamn inntil været blir bedre.

– Det er kombinasjonen av kulde og stille vær som skaper problemer i Farsund. Vi er redd for at båten skal kunne fryse inne. Det vil i sin tur kunne stoppe redningsoppdrag. For å være føre var, har vi derfor flyttet redningsskøyta, sier medievakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet til Lyngdals Avis.