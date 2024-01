Siden 2015 har Tesla fått pålegg om å rette 54 brudd på arbeidsmiljøloven. Ulovlig skiftarbeid, opplæringssvikt og «kjemisk helsefare» er blant bruddene.

Siden 2015 har 21 tilsyn resultert i vedtak om pålegg for 54 brudd på arbeidsmiljøloven. Det betyr at tilsynet i snitt har avdekket 2,6 lovbrudd for hvert Tesla-tilsyn, skriver Dagens Næringsliv.

Bransjesnittet ligger like under to.

Fire av de 54 lovbruddene var pågående saker ved inngangen til 2024. Det inkluderer et pålegg om å rette opp i «kjemisk helsefare», hvor tilsynet har krevd tiltak for å «hindre eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet og forebygge helseskader», ifølge DN.

