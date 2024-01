Ifølge politiet i Agder på X (tidligere Twitter) gjennomførte Utrykningspolitiet (UP) sent fredag kveld trafikkontroll på E39 ved Kjerkevollen i Lyngdal. Her mistet en mannlig fører i 30 årene førerkortet etter å ha blitt tatt i 121 km/t i 80-sona.

I tillegg fikk fem andre førere et forenklet forelegg for fart.