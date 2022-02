For snart to år siden startet Årsland Farsund antikk og gjenbruk på Lista fly- og næringspark.

– Men så fikk jeg høre at bygget vi holdt til i skulle selges. Og da det åpnet seg en ny mulighet her i Vanse, så valgte jeg å ta sjansen. Nå har jeg flyttet hele greia fra flyplassen og hit, forklarer han.

Årsland opplyser at det nye utsalget befinner seg i bygget hvor Lista herre- og gutteklær lå, ved siden av bingoen i sentrum av Vanse.

– Det gikk fint på flyplassen, men dette her er uansett mer sentralt. Bygget er litt mindre her, så jeg må komprimere. Men det går seg til, og jeg er optimist, sier han.

– Har forretningen gått bra, fram til nå?

– Ja, det synes jeg. Jeg går i hvert fall med overskudd, sier han.

Farsund antikk og gjenbruk omsetter, som navnet indikerer, mye forskjellig.

– Har du merket økt salg på grunn av pandemien?

– Jeg startet opp i juli 2020, og det har vært pandemi helt siden jeg startet, så jeg vet ikke hvordan det er å drive uten den, beskriver han.

Da avisen intervjuet ham i forbindelse med åpningen på flyplassen for snart to år siden, svarte han at han lenge hadde tenkt på å lage til en slik butikk.

– Dette prosjektet er noe jeg hadde planlagt for en god stund siden, men da ble det ikke noe av. Plutselig kom jeg bare på det, at jeg ville starte opp denne bruktbutikken, sa Odd Årsland da.

