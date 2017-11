Politiet gjennomførte en trafikkontroll på E39 i Lyngdal fredag kveld.

To av bilistene som ble målt mistet sertifikatet i kontrollen:

– En for 118 km/t i 70-sonen og en for å ha fått for mange prikker etter å ha kjørt for fort. Ellers er det utferdiget syv forenklede forelegg for å ha kjørt for fort, opplyser operasjonsleder i Agder-politiet på Twitter klokken 22.00 fredag.