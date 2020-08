Nytt tilfelle av koronasmitte i Farsund kommune

Det jobbes nå for fullt med smittesporing etter at en voksen person ble bekreftet smittet av koronaviruset fredag morgen.

– Det stemmer at en person har fått påvist koronavirus. Vi er i gang med testing og smittesporing, sier kommuneoverlege Ann-Marget Haaland til Lister.

Personen som er bekreftet smittet ble testet i forbindelse med jobbreise.

Det er sendt ut melding til foreldre både ved Borhaug skole og barnehage da den smittede har barn her. Det er kun vedkommendes egne barn som er tatt ut i karantene så langt.

– Med bakgrunn i at den smittede ikke har symptomer, er det kun personens nærkontakter som settes i karantene og testes i denne omgang. Dette med bakgrunn i at sannsynligheten for videre smitte er liten. Testene og videre smittesporing har høy prioritet. Om prøvesvarene er negative på primærkontaktene, vil det ikke være nødvendig med tiltak i forhold til barn i barnehagen og skolen samt i forhold til ansatte, informerer kommunen på sin Facebook-side.

– Dette har vi klarert med FHI, sier Haaland til Lister.

Haaland ønsker ikke å si noe om kjønn og alder på den smittede på det nåværende tidspunkt, men forteller at vedkommende har gjort alt etter boken.

– Den smittede har selv tatt kontakt med de som han/hun har vært i kontakt med de siste 48 timene. Disse må i karantene i ti dager - uavhengig av om de tester positivt eller negativt på viruset, sier Haaland.

- Frykter du en ny smittetopp i kommunen nå?

– Siden vi har med ansvarlig voksen å gjøre, så håper jeg at det ikke sprer seg i stor grad. Enn så lenge ser jeg på dette som et enkelttilfelle, svarer kommuneoverlegen.

Haaland kommer avslutningsvis med denne oppfordringen:

– Vask hendene og hold på avstandsregelen. Det er minst like viktig nå som tidligere.