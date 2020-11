Lindesnes kommune vil kjøpe ut Lyngdals aksjer i Mandal Havn Strømsvika AS for å starte et interkommunalt havneselskap med Kristiansand. Politikerne i Lyngdal sier nei til tilbudet på 3,5 millioner kroner, og vil forlange ti millioner og et nærmere samarbeid med havnene østover.

