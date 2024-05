Eilert Sundt russen utfører russeknuten som er å krabbe fra kantinen til klasserommet. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

– Den drøyeste er å ha sex i et tre

Det er over hundre russeknuter å velge mellom for russen i Lister-regionen. Fra å sove i hagen til læreren, til å ha sex på skoledoen. Her er årets russeknuter.