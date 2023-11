Mediekonsernet Amedia må kutte om lag 30 årsverk i sine regionale salgs- og annonseselskaper.

– Den negative makroøkonomiske utviklingen påvirker Amedia på lik linje med resten av mediebransjen, med sterk kostnadsvekst kombinert med kraftig fall i annonseinntektene. Samtidig fortsetter det strukturelle skiftet fra papir til digitale flater, sier konserndirektør for mediehus i Amedia, Morten Nilsen, til Kampanje.

Nilsen sier at situasjonen er krevende, men at Amedias selskaper har tatt, og må fortsette å ta, nødvendige grep for å sikre den redaksjonelle finansieringen.

De ansatte i de regionale selskapene ble i forrige uke informert om situasjonen av sine ledere, forteller Nilsen.

I fjor etablerte Amedia en rekke nye salgsavdelinger som følge av konsernets geografiske inndeling. Disse åtte avdelingene har rundt 350 ansatte hver. Nå skal alle disse nedbemannes.

– Å bli færre folk er selvsagt vanskelig, og det er krevende beskjeder å få. Men salgsselskapene gjør sitt ytterste for at denne prosessen blir så skånsom som mulig for de berørte. Med den negative utviklingen i annonsemarkedet over tid er det dessverre helt nødvendig å gjøre disse tilpasningene for å sikre finansieringen av journalistikken, sier han.

Amedia er Norges nest største mediekonsern etter Schibsted. Konsernet eier 89 lokalaviser, Nettavisen, Nationen, 11 lokale nettsteder, 4 fagtidsskrifter og 1 lokalradio.

Amedia lokal eier 25 prosent og Amedia AS eier 14 prosent av NTB.

(©NTB)