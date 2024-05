Komiteen for krigshistoriearrangementet på Hompland i Kvås søndag 5. mai har fått noen forespørsler om det i ettertid går an å besøke Steggeløa, der fire amerikanske flygere ble lagt i dekning i november 1943.

Først ønsker vi som arrangører å takke et tusentalls publikummere for at de møtte opp på heiegården Hompland og gjorde dagen til en begivenhet. På parkeringsplassene ble det registrert over 330 biler. Stor takk til Kjevik fallskjermklubb og Austad teater som førte oss tilbake og levendegjorde 80 år gammel dramatisk historie med fallskjermhopp og teaterspill. Mange takk til Lyngdal indremisjonskorps som spilte på hele vandreturen og fikk fram tårer da de spilte den amerikanske nasjonalsangen. Stor takk også til Kvås bygdelag som stod for matservering, til svært velvillige grunneierne, parkeringsvakter, sponsorer og Sondre Ro Nilsen som bidro med fenomenal god lyd. Ikke minst varm takk til ildsjeler som bidro samt tidsvitner, talere og våre amerikanske gjester som ga oss ettertanke og perspektiv. Den amerikanske flyattachéen sendte følgende tilbakemelding: «Everyone there did a fantastic job, and it's something that Brad and I will never forget.»

Ja, Steggeløa er åpen for alle som ønsker å ta turen til Hompland

Ja, Steggeløa er åpen for alle som ønsker å ta turen til Hompland. Fra riksvei 43 følger man skilt til Stuestøl og Hompland. Ved skiltet «Krigsminne» kjører man til venstre, kommer til en gjerdeport som må åpnes og lukkes pga. beitende sauer. Nå man kommer til neste skilt som det står «Krigsminne» på, er der en parkeringsplass for tre biler på motsatt side. Fra parkeringsplassen til Steggeløa er det cirka 100 meter å gå. Steggeløa er åpen og på veggene inne i den er det informasjonsplakater som forteller om bombingen av Knaben og de amerikanske B-17 flyene. I en postkasse på veggen ligger det ei turbok som besøkende kan skrive seg inn i. Utenfor Steggeløa er det en benk å sitte på for å spise niste eller bare nyte skogens ro.

Leie av fly til fallskjermhopping og utlån av tyske- og amerikanske uniformer fra Foreningen for levende historie har en kostnad. Arrangørene oppfordret derfor publikum, dersom de hadde fått en grei parkeringsplass og hatt en interessant opplevelse, til frivillig å vipse en gave til arrangørene. Vi er takknemlige for gaver som er kommet inn.

Med vennlig hilsen arrangørene:

Lyngdal Historielag v/leder Rebekke Foss Hartveit

Audnedal Historielag v/leder Olav Flottorp

Kvås bygdelag v/leder Inger Marie Bastelid

Magne Haugland, komiteleder.