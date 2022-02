Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har avvist klager på Farsund kommunes vedtak om å gi dispensasjon fra arealformålet for å legge til rette for flere parkeringsplasser og kommersiell drift av bobilcamp i Borshavn.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er oppnevnt som settestatsforvalter til å behandle klagesaken.

Det er Farsund kommune ved eiendomsenheten som leverte en dispensasjonssøknad datert 17. desember 2020, hvor de viste til at området i dag brukes til oppstilling av bobiler, og at de ønsket å klarere forholdet til Plan- og Bygningsloven siden oppstilling av bobiler og campingvogner kommersialiseres.

– Vi mener omsøkt bruk er reversibel og ikke kommer i veien for regulert formål. Området har i dag nok parkering selv om avmerket areal benyttes til camping. Bruken avklares med Havnevesenet. Det vil være en stor fordel for Farsund kommune å kunne tilby profesjonell drift av campingmulighet i Borshavn, heter det i søknaden.

Saksbehandlingsfeil

En av klagerne påpekte at det var først etter å ha lest på Lister24 at kommunen søkte vertskapsfirma for drift av bobilcamp i Borshavn at han ble oppmerksom på at kommunen hadde søkt og fått dispensasjon fra reguleringsplan i området.

Klagerne har derfor blant annet klaget på at de ikke ble nabovarslet i denne saken, noe statsforvalteren er enig i at de skulle blitt.

– At dette ikke ble gjort innebærer en saksbehandlingsfeil fra kommunens side. Saksbehandlingsfeilen kan etter vårt syn ikke sies å ha virket bestemmende for vedtakets innhold. Klagerne har sendt inn flere kommentarer og brev til saken, og har fått anledning til å fremme sitt syn på saken. Det fremgår også av saksdokumentene at det har vært avholdt befaring med klagerne. Kommunen har foretatt forberedende klagebehandling og vurdert klagernes anførsler. I tillegg har klagerne fått prøvd saken sin for Statsforvalteren. Vedtaket må etter dette sies å være gyldig, skriver Statsforvalteren i vedtaket.

Klagesaken Statsforvalteren har behandlet gjelder klage på kommunens vedtak datert 4. februar 2021, som er en delvis omgjøring av tidligere innvilget dispensasjon, men i vedtaket blir området som skal benyttes til oppstilling av parkeringsplass for bobiler innsnevret.

Kaotiske tilstander

Statsforvalteren viser også til at det, ifølge saksopplysningene, tidligere har vært kaotiske tilstander fordi det har vært gratis parkering i dette området.

– At kommunen nå ønsker å formalisere dette og å kunne tilby private aktører å drive utleie av parkeringsplasser/bobilplasser vil etter vårt syn føre til en mer ordnet form for parkering i dette området. Klagerne informerer blant annet om at det per i dag er for kort avstand mellom bobilene. At dette blir organisert gjennom privat utleie vil føre til større avstand mellom parkeringsplassene, noe som er med på å ivareta sikkerheten sammenlignet med dagens tilstand, skriver Statsforvalteren.

Selv om hovedregelen er at endret arealbruk skal gjøres i en planprosess, mener Statsforvalteren at saken, slik den er opplyst for dem, fører til at man kan benytte dispensasjonsadgangen i dette tilfellet.

– Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Begge vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfylt. Statsforvalteren har etter dette ikke funnet grunnlag til å gå imot Farsund kommunes vedtak, konkluderer Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig, og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan.