Tar stilling til skolestruktur

Tirsdag skal Hovedutvalget for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune diskutere skolestruktur for videregående skole på Agder. Det er blant annet foreslått å legge ned medier og kommunikasjon ved Flekkefjord videregående skole. Se direktesending fra møtet her.

Thomas Grønvold